Esposa de Tony Ramos atualiza estado de saúde do marido: 'muito bem'

Lidiane Barbosa, esposa do ator Tony Ramos há 54 anos, atualizou o estado de saúde do marido, que já está em casa após passar por duas cirurgias no cérebro.

"Ele está, com a Graça de Deus, muito bem, com medicações e períodos diários de descanso. Não pode falar [com a imprensa]”, disse ela em mensagem no WhatsApp, enviada ao “F5”.

A mulher ainda relatou que "Tony não sente nada", e saiu andando do carro ao entrar em casa. Lidiane explicou que ele continua fazendo exercícios de fisioterapia. “Enfim, um dia melhor que o outro, com a permissão de Deus”.

Tony Ramos foi internado em 16 de maio, e passou por uma cirurgia no cérebro para drenar um hematoma. Em seguida, ele passou por uma segunda cirurgia, após o artista apresentar distúrbios de coagulação que resultaram na formação de novos hematomas intracranianos. Ele deu entrada no hospital após se sentir mal durante a gravação de um filme. O ator teve alta na sexta-feira (24).