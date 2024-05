Tony Ramos está em processo de reabilitação com fisioterapia no hospital, diz boletim

Tony Ramos está em processo de reabilitação com fisioterapia, de acordo com o boletim médico divulgado pelo Hospital Samaritano Botafogo, no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (23). As informações são do jornal O Globo.

"O paciente já caminha, segue em plena recuperação e seu estado de saúde é estável", diz o comunicado hospitalar.

O ator havia recebido alta do Centro de Terapia Intensiva (CTI) da unidade, na quarta-feira (22). Mesmo assim, Tony Ramos segue internado na instituição, mas o quadro de saúde dele é considerado estável.

Segundo a assessoria de imprensa do hospital, Tony Ramos vem apresentando "melhora progressiva". Ele "continua em evolução no quadro clínico e segue em plena recuperação”.

O QUE ACONTECEU COM TONY RAMOS

Na última quinta-feira (16), Tony Ramos foi acometido por um hematoma subdural, um tipo de sangramento considerado raro, e passou por uma cirurgia de drenagem para conter o problema.

Conforme o Ministério da saúde, o hematoma subdural é o acúmulo de sangue entre os tecidos que revestem o cérebro. Geralmente, está relacionado a uma lesão na cabeça.

Os sintomas são variados e podem aparecer instantaneamente ou demorar alguns dias. Alguns deles são: