Quando acaba 'Mania de Você'? Veja o que vai acontecer no último capítulo da novela

O último capítulo de 'Mania de Você', a novela das nove da TV Globo, vai ao ar no próximo dia 28. A trama deve se encerrar com um confronto brutal entre Mavi (Chay Suede) e Molina (Rodrigo Lombardi), após pai ameaçar filho de morte. Mércia (Adriana Esteves) terá a chance de se redimir e irá salvar o filho.

Com a morte do vilão, Mavi e Mércia terão de decidir como lidar com a situação: se contarão a verdade, mesmo que custe a liberdade da dupla, ou se esconderão o corpo para que a verdade não venha à tona.

Prisão de Mércia

Mércia decidirá se entregar à Polícia e discursará sobre a responsabilidade pelos erros que cometeu. Mavi, tocado, dirá que não deixará a mãe pagar por tudo sozinha.

No fim da trama, a ex-governanta será absolvida por ter agido em legítima defesa e decidirá recomeçar sua vida com seu verdadeiro nome: Sonia Rangel. Ela também desistirá de comandar o resort Albacoa e entregará o empreendimento para Luma (Agatha Moreira).

Mavi também enfrentará a Justiça pelos crimes que cometeu ao longo da novela. Ele será condenado a nove anos e quatro meses de prisão, mas terá o apoio da família: Luma, Mércia e Nahum (Ângelo Antônio).

No presídio, o vilão receberá a visita de Viola (Gabz) e assinará o documento para concluir a transferência de seus bens. Depois de falar que, a partir daquele momento, ela está "livre", ele se surpreenderá com a mocinha rasgando a papelada e afirmando que sente muito por ele.

Mavi e Luma terminarão juntos.

Final de Viola

Tendo se acertado com Mavi, Viola decidirá deixar Angra dos Reis com seus agregados. Até o filho de Filipa (Joana de Verona) e Rudá (Nicolas Prattes) irá para o Uruguai com a mocinha e com a mãe.

Viola, assim, se afastará de sua vida passada e poderá recomeçar em um local tranquilo, com um novo restaurante.

Fim de 'Mania de Você'

'Mania de Você' é escrita por João Emanuel Carneiro e será substituída pelo remake de 'Vale Tudo'.