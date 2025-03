Quem é Rayssa Bratillieri, atriz que interpreta a amante de Molina em 'Mania de Você'

Uma nova personagem chegou à trama de 'Mania de Você' nessa terça-feira (18), já na reta final do folhetim do horário nobre. Rebeca, interpretada por Rayssa Bratillieri, é amante de Molina (Rodrigo Lombardi) e principal rival de Mércia (Adriana Esteves).

Na continuação da novela, nesta quarta (19), a recém-chegada se revelará como a única pessoa capaz de dominar o vilão.

Rebeca chama Molina de "Totó", brincando com o fato de ele ser seu "cachorrinho". Já o vilão se refere à amada na intimidade como "tesouro", mas não quer que o caso deles seja descoberto por Mércia até que seja recuperado seu quadro supervalioso.

"Você e ela estão juntos só de fachada mesmo, né? Não vai me dizer que é para valer?", questionará Rebeca. "Você só pode estar de brincadeira", responderá Molina, às risadas. "Cheguei a pensar que você tinha voltado a gostar dela e ia me dar o fora", ela continua.

Legenda: Molina é o vilão da trama Foto: Globo/Manoella Mello

"Eu só estou esperando recuperar meu Cézanne para jogar a Mércia para escanteio, minha linda. Vou dar um jeito nela, Rebeca, ela nunca mais vai nos encher o saco, eu prometo. Logo, logo, a gente vai estar em Paris, no nosso novo apartamento, com o Cézanne na parede da sala", planeja o vilão.

Com o próprio cinto amarrado no pescoço do amante, como se fosse a coleira de um cão, Rebeca provocará: "Vai me proteger de tudo, meu Totó?", ao que Molina dirá: "Tudo, minha dona. [...] Pode me farejar, me morder, me lamber, sou todo seu.".

Quem é Rayssa Bratillieri?

Rayssa Bratillieri tem 27 anos e já estrelou diversas produções na Globo. Ela iniciou sua trajetória na emissora em 2018, com "Malhação - Vidas Brasileiras", como a protagonista Pérola Montovani. Um ano depois, interpretou Soraia Assad no remake de "Éramos Seis".

No ano passado, foi uma das protagonistas do remake de "Elas por Elas", e estrelou a série "Amor da Minha Vida", no Disney+, ao lado de Bruna Marquezine e Sérgio Malheiros.

No streaming, Rayssa também integrou o elenco do filme "Apaixonada", da Netflix, que tem Giovanna Antonelli como protagonista.