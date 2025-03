Novela 'A Viagem' será reexibida a partir de maio no 'Vale a Pena Ver de Novo'

A novela 'A Viagem', um clássico da televisão brasileira, vai voltar à programação da TV Globo a partir de maio. A emissora anunciou, nesta terça-feira (18), que o famoso folhetim será reexibido no 'Vale a Pena Ver de Novo' como parte da comemoração dos 60 anos do canal, a pedidos dos telespectadores.

A trama, escrita por Ivani Ribeiro e com direção geral de Wolf Maya, teve exibição original em 1994, abordando como tema central a vida após a morte.

A novela conta a história de Alexandre (Guilherme Fontes), um homem rico e cheio de problemas que, após a morte, passa por uma longa jornada. A alma do personagem principal quer atrapalhar a vida do irmão Raul (Miguel Falabella), do cunhado Téo (Maurício Mattar) e do criminalista Otávio (Antonio Fagundes), pessoas a quem ele atribui a culpa de suas mazelas.

Um motivo para sua revolta é quando sua irmã mais velha, Diná (Christiane Torloni), se apaixona pelo advogado. A mulher, apesar de culpar Otávio inicialmente pela morte do irmão, descobre que ele é um amor de muitas vidas, enquanto vive um casamento conturbado com Téo.

Um vilão que marcou a história da TV

O ator Guilherme Fontes é aclamado até hoje pelo papel como o vilão Alexandre. Ele comemora a volta do folhetim às telinhas dos brasileiros e o carinho do público ao longo dos anos.

"Um ator luta muito para que seu trabalho tenha sucesso e, se por acaso atravessar as fronteiras do tempo, é uma dádiva. Ver seu trabalho se transformar em um clássico não tem preço. Não há um só dia nesses 30 anos, desde a exibição original, que eu não seja elogiado nas ruas por esse papel. Quando acho que vou passar despercebido, aparece um fã que grita ‘Alexandre’ ou me aborda para falar do personagem. Tanto é assim que ele virou meme e figurinha, e isso é o ápice da popularidade. Um personagem transmídia. Se contar, de 10 em 10 anos, estamos falando de três gerações de fãs. É incrível", comemora o ator.

"Essa novela foi um desafio que agarrei com muita paixão e segurança. Havia um karma em torno do espírito obsessor, mas jamais levei meu personagem para fora do estúdio. E mesmo sendo vilão, consegui que ele ficasse com o público ao seu lado, torcendo para que aquele espírito “elevasse”, complementou Guilherme.

O sucesso da novela foi tanto que ultrapassou as barreiras do Brasil. 'A Viagem’ foi exibida em países como Bolívia, Chile, Costa Rica, Equador, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Portugal, República Dominicana, Rússia, Uruguai e Venezuela, entre outras nações.

‘A Viagem’ é uma obra de Ivani Ribeiro, escrita com colaboração de Solange Castro Neves. A novela tem direção geral de Wolf Maya e direção de Ignácio Coqueiro e Maurício Farias.

Também integram o elenco nomes como Anselmo Vasconcelos, Ary Fontoura, Cláudio Mamberti, Danton Mello, Denise Del Vecchio, Eduardo Galvão, Fernanda Rodrigues, John Herbert, Jonas Bloch, Jorge Pontual, Laura Cardoso, Lolita Rodrigues, Lucinha Lins, Lucio Mauro Filho, Mara Carvalho, Mara Manzan, Miriam Freeland, Mylla Christie, Nair Bello, Solange Couto e Yara Cortes.