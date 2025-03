João Pedro passou mal após a primeira etapa da Prova do Líder do Big Brother Brasil 25, na tarde desta quinta-feira (20), e foi levado para atendimento pela equipe médica do programa. Pouco tempo antes, o participante já havia se queixado de um machucado na mão adquirido durante a competição.

João foi ajudado por Maike, Aline e João Gabriel, seu irmão gêmeo, que o carregaram para o confessionário. "Calma, que estou com você", tranquilizou João Gabriel.

Prova do Líder

João Pedro está no grupo vencedor da primeira fase da Prova do Líder, ao lado de Vitória Strada, Vilma, Eva, Renata e Maike. O grupo encarou um circuito que exigia trabalho em equipe com rapidez, equilíbrio e força.

Somente os seis participantes poderão participar, individualmente, da segunda etapa da prova, e disputar o título de Líder da semana.

Mão machucada

Durante a prova, João Pedro e Maike ficaram responsáveis por girar o volante que fazia um vidro de amaciante atravessar a pista. Devido ao esforço, o goiano machucou a mão, e se queixou de dor. "Meus dedos estão sangrando", disse o gêmeo ao apresentador, Tadeu.