Com Prova do Líder divida em duas fases e Big Fone, veja cronograma do BBB 25 desta semana

A nova semana de jogo no Big Brother Brasil (BBB) 25 contará com seis pessoas na Mira do Líder, Big Fone e Prova do Líder em duas fases. O apresentador Tadeu Schmidt detalhou, na noite desta quarta-feira (19), como acontecerá a formação de berlinda do domingo (23).

A dinâmica semanal terminará com uma berlinda tripla, que terá o resultado na próxima terça-feira (25).

Na quinta-feira (20), a Prova do Líder vai ser dividida em duas fases:

1ª fase: acontece às 14h;

acontece às 14h; 2ª fase: acontece às 23h45, durante o programa ao vivo.

Na sexta-feira (21), pela manhã, tem o leilão do Poder Curinga. O participante que comprar, terá acesso ao Poder Marreta, podendo salvar uma das duas pessoas emparedadas pelo Big Fone.

No sábado (22), acontece a Prova do Anjo e toque do Big Fone. Quem atender ao Big Fone vai emparedar duas pessoas.

No domingo (23), tem a formação do Paredão triplo, com Prova Bate-Volta. E na terça-feira (25), mais um jogador é eliminado.

Veja o cronograma da semana no BBB 25

Como será a formação do paredão?

Antes do paredão ser formado, o vencedor da Prova do Anjo vai imunizar um brother ou sister.

Imunidade

1 imune retirado do paredão do Big Fone

1 imune pelo anjo

Emparedados

1 emparedado pelo Big Fone

1 emparedado pelo Líder

2 mais votados pela casa

Bate-Volta

3 pessoas jogam

1 pessoa se salva

O eliminado no Paredão deixa o jogo na próxima terça-feira (25).

