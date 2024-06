Apresentadora Eliana é anunciada como nova contratada da TV Globo

A apresentadora Eliana foi anunciada como a mais nova contratada da TV Globo. A divulgação foi realizada na manhã desta quinta-feira (27), por meio das redes sociais da emissora, após semanas de especulação sobre a mudança.

O anúncio vem alguns dias após a exibição do último programa apresentado por ela no SBT. Na despedida, Eliana agradeceu Silvio Santos pelas oportunidades concedidas até então e citou que "às vezes precisamos sair da casa do pai e da mãe para crescer e ser visto".

Novidades no Fantástico

Para anunciar os novos projetos como global, Eliana terá o espaço do horário nobre no domingo, dentro do programa 'Fantástico'. Na entrevista, que vai ao ar já no dia 30 de junho, a apresentadora deve falar sobre a vida pessoal, a atual fase profissional e revelar quais o que deve encabeçar na TV Globo a partir de agora.

"Realizada e feliz com este momento da minha vida. Agora estaremos juntos com lindos projetos. Espero vocês na Globo!", comentou a apresentadora em release oficial divulgado pela emissora após o anúncio.

Carreira na TV

Eliana tem 51 anos e começou na carreira artística como cantora, aos 13, no grupo Patotinha. Já aos três anos foi convidada para integrar o Banana Split, grupo de Gugu Liberato, e desde então virou fenômeno entre os artistas brasileiros.

A estreia dela na televisão como apresentadora ocorreu há 30 anos e ela coleciona mais de 15 atrações televisivas das quais fez parte ao longo desse tempo. O primeiro programa de Eliana foi no SBT, o 'Festolândia', quando ela tinha apenas 18 anos.