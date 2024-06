Eliana faz último programa no SBT e vice-presidente da emissora anuncia nova programação

O programa Eliana é exibido pela última vez neste domingo (23), no SBT. Após quase 15 anos, a apresentadora deixa a emissora em meio a boatos de que será contratada pela TV Globo.

Durante o programa, Eliana relembrará diversos momentos da carreira e receberá convidados que fizeram história nos quadros da atração.

Ao lado do cantor Daniel, Eliana cantará "Nossa Senhora" e falará sobre a amizade que tem com o artista desde os 14 anos. Já o humorista Tiago Barnabé fará uma homenagem à apresentadora.

Tati, Dirce, Neiva e Claudia, que participaram do quadro "Beleza Renovada", também estarão no programa, assim Foltran, Felipe, Jamily, Lili, Biel, Saulo e João Amaro, que participaram do quadro "Dia de Sorte".

Segundo o Estadão, Eliana ainda irá mandar um recado para Silvio Santos: “Eu tenho muitas saudades dele, eu não tive mais contato, mas eu tenho certeza que, de alguma forma, estamos conectados. Silvio Santos, que Deus te abençoe imensamente”.

“Cada lágrima que eu derramar aqui nesse programa não é sobre tristeza, é sobre alegria, celebração. Que lindo, que oportunidade estar aqui com alguns fãs que me acompanham há tantos anos”, disse a apresentadora.

NOVA PROGRAMAÇÃO

Com a saída de Eliana, a vice-presidente do SBT, Daniela Beyruti, filha de Silvio Santos, anunciou a nova programação da emissora aos domingos a partir do dia 30 de junho.

"Domingo é o dia mais especial do SBT. Foi no domingo que tudo começou que nosso relacionamento com o público foi amadurecendo e crescendo. Foi no domingo que nós apaixonamos um pelo outro. Temos um cuidado ultra especial com nosso domingo. Com o seu domingo.", escreveu a executiva nas redes sociais.

Uma das mudanças é que o Domingo Legal, apresentado por Celso Portiolli, terá mais tempo de duração. O programa começará às 11h15 e se estenderá por toda a tarde do domingo.

"O SBT não poderia escolher ninguém que não tivesse a nossa essência e o nosso DNA para manter esse legado vivo e vibrante. Celso tem dado um show sem igual. Celso, sempre foi uma pessoa leal, dedicada, empenhada, fiel, disciplinada, e extremamente competente. Acreditamos que ele conquistou esse lugar no domingo com muita maestria", declarou Daniela.

Após o programa, às 18h15, irá ao ar o Roda a Roda, apresentado por Rebeca Abravanel. De acordo com o anúncio, a atração ganhará novos visuais a partir do dia 30.

Em seguida, às 19h, terá início o Programa Silvio Santos, apresentado por Patrícia Abravanel.