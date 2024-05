Eliana substituirá Ivete Sangalo no ‘The Masked Singer’, diz site

Conforme o Notícias da TV, Ivete Sangalo decidiu pausar a carreira de apresentadora para se dedicar à música, e com isso o “The Masked Singer” passará a ser apresentado por Eliana, em 2025. A Globo confirmou a saída de Ivete da empresa, mas só deve anunciar a contratação da loira após ela encerrar o contrato com o SBT, em junho.

Caso Eliana seja realmente a nova apresentadora do programa musical, ela será dirigida pelo marido, Adriano Ricco, que é diretor do formato. Em 2024, o ator cearense Silvero Pereira foi o grande vencedor do "The Masked Singer".

Veja também Zoeira Maiara desabafa sobre críticas sobre sua magreza: 'inveja destrutiva' Zoeira Maya Massafera fala sobre crise de disforia de gênero em Cannes; entenda o que é

Porta de entrada

Ainda segundo o Notícias da TV, a “porta de entrada” de Eliana na Globo será a temporada 2024 do “Saia Justa”. A estreia da atração deveria ter acontecido em abril, mas deve ficar somente para agosto.

O site ainda relata que a emissora seria a “candidata natural” para substituir Ana Maria Braga, em caso de aposentadoria da apresentadora, atualmente com 75 anos.