Eliana deve ser apresentadora do novo 'Vídeo Show' na Globo, diz jornal

Após anunciar saída do SBT, Eliana deverá integrar o quadro de funcionários da TV Globo. A apresentadora divulgou que deixaria a antiga emissora em abril.

De acordo com informações do jornal O Globo, a comunicadora estará à frente de uma nova versão do “Vídeo Show”. O programa, tirado do ar em 2019, deve retornar à grade da emissora global e já está selecionando outros nomes para a equipe.

SAÍDA DO SBT

Em comunicado emitido pela assessoria do SBT, a emissora deixou claro que a saída da apresentadora foi amistosa, declarando que torce pelo sucesso de Eliana em novas empreitadas.

“Após quase 15 anos à frente de um programa consolidado e de grande sucesso, Eliana decidiu que era o momento de uma nova fase com outros desafios profissionais, sem jamais esquecer os inúmeros dias de alegria, conquistas e aprendizados vividos na emissora. Ambas as partes expressam de forma legítima sua gratidão mútua e desejam o melhor para o futuro. O SBT reforça ainda seu carinho e torcida pela apresentadora em quaisquer caminhos que ela pretenda seguir, e informa que as portas sempre estarão abertas para ela”, afirmou a nota, também compartilhada pela assessoria da apresentadora.

Eliana entrou para o time de apresentadores da emissora de Silvio Santos no início da década de 90, quando fez sucesso apresentando programas infantis. Em 1998, ela chegou a migrar para a Record, mas acabou retornando ao SBT anos mais tarde.