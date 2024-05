Ivete Sangalo decide deixar apresentação de The Masked Singer Brasil; saiba o motivo

A cantora Ivete Sangalo decidiu deixar a apresentação do programa The Masked Singer, da TV Globo, após quatro temporadas. A informação foi confirmada pela própria artista em entrevista ao jornal Meio & Mensagem.

A baiana afirmou que pretende reduzir o ritmo de trabalho e aproveitar mais a família. O comando do reality musical demandaria muito tempo em sua rotina.

O The Masked Singer é apresentado por Ivete desde a estreia, em 2021. O programa dominical reúne famosos disfarçados em fantasias para uma disputa musical.

A temporada mais recente no reality terminou em abril, com vitória de Silvero Pereira. As ex-BBB Flay, o ator David Junior e a cantora Priscila também já foram campeões do reality.

Veja também Zoeira Roque, ex-assistente de Silvio Santos, é internado com sangramento no crânio Zoeira Stylist de Zendaya revela nome de cinco marcas de luxo que negaram vestir a atriz no passado Zoeira Escândalo Ashley Madison: vazamento de dados de site para casados infiéis inspira série da Netflix

Mesmo com a saída de Ivete, a TV Globo pretende manter o reality para uma próxima temporada. Ainda não há informações sobre quem deve assumir a apresentação.

CANCELAMENTO DA TOUR

Ivete Sangalo também falou sobre o cancelamento da tour 'A Festa' em entrevista ao evento promovido pelo Meio & Mensagem. A artista descartou a possibilidade de produzir um outro show às pressas para substituir a turnê.

“Essa carreira não foi construída exclusivamente com a minha vontade de ‘ah, vou querer ser uma cantora, ter 30 anos de carreira e f***-se o resto", disse.

A produção comemorativa dos 30 anos de carreira da artista estava prevista para começar no próximo dia 1º de junho, em Manaus (AM), e deveria visitar diversas outras 29 cidades no Brasil.