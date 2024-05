Maiara desabafa sobre críticas sobre sua magreza: 'inveja destrutiva'

A cantora Maiara, da dupla com Maraísa, rebateu as críticas que tem recebido após emagrecer. Ela disse que o hate que vem recebendo na internet, principalmente, é inveja.

“Existe uma coisa que se chama inveja destrutiva. Tem pessoas que não conseguem chegar onde você chegou, aí elas ficam tentando te detonar. Então assim, o que eu posso dizer para você que está querendo dizer da minha magreza… Cara, procura um médico, vai emagrecer, faz uma esteira, vá fazer dieta que dá certo”, disse, em entrevista ao repórter Renato Sertanejeiro, publicada no Instagram.

Processo de emagrecimento

Maiara ainda reforçou que está sendo acompanhada no processo de emagrecimento. “Hoje eu tenho não só acompanhamento nutricional, mas também psicológico. Eu me cuido também mentalmente, porque se eu for entrar nessa loucura do pessoal, entrar na pilha da internet, ninguém sabe da minha vida pessoal, ninguém sabe dos meus exames. Então, assim, é uma questão mesmo de inveja. Eu acho que é mais inveja destrutiva”, concluiu.

Feliz com a nova silhueta, Maiara não economiza em fotos nas redes sociais. A cantora recebe tanto comentários a elogiando, como a criticando. “Não liga para comentário maldoso, sou fã demais”, disse uma pessoa. “Maiara não é a mesma, e ninguém vê… Está definhando cada vez mais”, escreveu outra.