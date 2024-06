Patricia Abravanel pede perdão a Eliana em saída do SBT: 'Não sei o que aconteceu'

A apresentadora Patrícia Abravanel, 46, pediu perdão para Eliana na última participação dela em um programa do SBT — antes de deixar a emissora — nesse domingo (23). A filha de Silvio Santos falou que não sabia o que havia acontecido para que Eliana decidisse deixar a TV paulista e fez o pedido em nome da família Abravanel, do Grupo Silvio Santos e também do SBT.

"Quero aproveitar pra dizer que não sei o que aconteceu aqui no SBT, mas em nome do SBT e da família, quero te pedir perdão. Se alguém fez alguma coisa ou falou alguma coisa que fez você se sentir desrespeitada, desmerecida, quero em nome da família Abravanel, de todo Grupo Silvio Santos e do SBT, que você nos perdoe. Não sei o que aconteceu", disse Patrícia.

Em seguida, ela ressaltou que as portas da emissora estarão sempre abertas para Eliana, que sai do SBT após quase 15 anos. Há boatos de que ela será contratada pela TV Globo.

Não sei por onde entrou esse sentimento. Quero que você vá pra esse novo ciclo sabendo que você é muito amada aqui. Não existe SBT sem Eliana. A gente tem muito carinho, respeito e admiração por você. E as portas estarão sempre abertas pra você, Eliana. Se algo aconteceu, não sei, te peço perdão, da minha família e do SBT, pra você. Nos perdoe. Vá livre e confiante, e saiba que você tem uma casa pra voltar, se você quiser. Patrícia Abravanel Apresentadora

Em outro momento, Eliana falou sobre a mudança: "Nada muda Patrícia. Eu continuo sendo a mesma menina, a mesma mulher que honrei e, aonde eu estiver, estarei honrando tudo que vivi por aqui. Obrigada, tá? Sempre serei grata. Silvio sempre fez parte e sempre fará parte da minha vida", agradeceu Eliana.

A apresentadora chegou a dizer que considerou necessária a saída do SBT para crescer e ser vista: “Eu não tenho dúvida, em absoluto, que é necessário este meu encerramento de ciclo, porque, às vezes, a gente precisa sair da casa do pai, da mãe, para crescer e para ser visto”.