Veja quem foi eliminado da Dança dos famosos neste domingo (23)

O 'Dança dos Famosos' se aproxima da reta final, com cinco duplas participantes neste domingo (23). Os competidores disputaram a preferência dos jurados e do público no ritmo Flamenco.

Lucy Alves e Fernando Perrotti, Tati Machado e Diego Maia, Amaury Lorenzo e Camila Lobo, Barbara Reis e Vinicius Mello e Samuel de Assis e Lari Parison se apresentaram no quadro do 'Domingão com Huck'.

Samuel de Assis e Lari Parison deixaram um reality após desempate da plateia. A dupla empatou com Barbara Reis e Vinicius Mello na soma das notas.

A audiência teve que dar um novo voto e o ator recebeu apenas 31% das escolhas.

COMO FORAM AS DUPLAS

Lucy Alves e Fernando Perrotti tiveram a maior soma de notas neste domingo e ficaram em primeiro lugar na etapa. Em seguida, Tati Machado e Diego Maia e Amaury Lorenzo e Camila Lobo

Gloria Groove e Lilian Cabral compuseram o júri artístico deste domingo. Ana Botafogo, Zebrinha e Carlinhos de Jesus representam o júri técnico da temporada.

Continuam no Dança dos Famosos: