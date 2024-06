Eliana na Globo: colunista revela detalhes do anúncio da apresentadora

O anúncio oficial do contrato da Eliana com a Globo, após a saída da apresentadora do SBT, está cada vez mais próximo, segundo informações do colunista Lucas Pasin, do Splash Uol. A artista deve divulgar nesta quinta-feira (27), por meio das redes sociais, um comunicado detalhando sua ida para a nova emissora.

De acordo com a publicação, Eliana e sua equipe fazem uma série de reuniões com a Globo nesta semana para ajudar os detalhes da programação. A aposta é que a apresentadora irá comandar o Saia Justa, no GNT. O programa passa por reformulação e já tem Tati Machado como integrante.

Veja também Zoeira Eliana faz último programa no SBT e vice-presidente da emissora anuncia nova programação Zoeira Patricia Abravanel pede perdão a Eliana em saída do SBT: 'Não sei o que aconteceu'

O novo momento de Eliana no "plim-plim" deve ganhar ainda gravação com entrevista especial para o Fantástico. O dominical deve anunciar, no próximo domingo (30), informações sobre o programa e fazer um resgate das décadas de carreira da artista.

Ainda na grade de programação, ela participará do Domingão com Huck, no dia 7 de julho, como plano de divulgação da Globo. A apresentadora receberá as boas-vindas da emissora e ganhará homenagens especiais no palco.

Adeus ao SBT

O último programa de Eliana no SBT aconteceu no domingo (23). A comunicadora permaneceu na emissora de Silvio Santos entre 1991 e 1998, à frente de programas infantis. Após anos na Record TV, ela voltou ao canal mais de uma década depois, sempre na vice-liderança nacional.

Eliana passou por uma transição profissional do público infantil para o adulto, sendo a única mulher a comandar uma atração de auditório aos domingos na TV aberta por 18 anos de forma ininterrupta.