Em avaliação da Fifa, Brasil tem melhor nota em candidatura para sediar Copa do Mundo Feminina

A candidatura apresentada pelo Brasil para receber a Copa do Mundo feminina de futebol recebeu a melhor avaliação dos técnicos da Fifa. O país recebeu nota 4 enquanto a outra candidatura (formada por Alemanha, Holanda e Bélgica) ficou com nota 3,7. A nota máxima da avaliação era 5. As informações estão no Relatório de Avaliação de Candidaturas feito pela entidade internacional, que tem quase 100 páginas.

"A candidatura do Brasil oferece bons estádios, construídos especificamente e geralmente configurados para os maiores eventos internacionais, tendo recebido a Copa do Mundo de 2014. Apresenta também uma forte posição comercial, com uma combinação de potencial de arrecadação e de eficiência nos custos", ressaltaram os executivos da Fifa no documento.

Além disso, a comitiva da Fifa considerou o apoio governamental à candidatura do Brasil. Quatro cidades foram visitadas pelo grupo: Rio de Janeiro, Brasília, Pernambuco e Salvador.

"A CBF e o governo brasileiro demonstraram apoio à candidatura e compromisso em sediar o evento, o que é particularmente importante, já que seriam necessários certos investimentos em infraestrutura e serviços para garantir o sucesso do torneio. Por último, vale a pena notar que, se a candidatura for bem sucedida, a América do Sul seria a anfitriã da competição pela primeira vez, o que teria impacto tremendo na vida do futebol feminino da região", informou o documento.

Legenda: Delegação da Fifa em visita ao Brasil. Foto: Joilson Marconne / CBF

A neozelandesa Sarai Bareman, diretora-chefe de futebol feminino da FIFA, coordenou as inspeções às cidades e a edição do relatório. O documento avalia critérios como infraestrutura, serviços, aspectos comerciais, sustentabilidade e direitos humanos.

"Ficamos muito felizes com o resultado do relatório. O documento mostra que o Brasil cumpriu com excelência as rígidas exigências do processo de candidatura", disse Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF.

O país escolhido para sediar a Copa do Mundo feminina de 2027 será anunciado no dia 17 de maio, na Tailândia. Por meio de votação aberta, as 211 associações filiadas à Fifa decidem a candidatura que vai receber o evento.

"O resultado divulgado pela Fifa aumenta ainda mais a nossa força para trabalhar mais nesta reta final. Vamos intensificar o trabalho em busca do maior número de votos possíveis. Queremos o apoio de todos", ressaltou Ednaldo Rodrigues.