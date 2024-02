Humorista Cláudio Manoel faz revelação sobre morte de Bussunda na Copa da Alemanha

O humorista Cláudio Manoel, 65, que integrava o elenco do extinto programa "Casseta & Planeta", da Globo, revelou que o também humorista Bussunda, que morreu de um ataque cardíaco aos 43 anos, em Munique, em 2006, teve um "incidente" que infeccionou e se desenvolveu para sepse — infecção generalizada — dias antes de falecer. Informações são da revista Quem.

"Teve um incidente uns dez dias antes dele morrer, que ele estava com uma coisa que não deu importância e algumas pessoas falaram que ele escondeu e ele disse que não, que era uma ferida no braço. Aí, a ferida infeccionou e ele começou a esconder porque não queria atrapalhar o trabalho. Até que não deu jeito, precisou ir para o hospital, ficou dois dias suspenso por septicemia, com risco de amputar o braço", disse Cláudio Manoel a Marcelo Tas, no programa "Provoca", que vai ao ar na TV Cultura, na terça-feira (13).

Bussunda morreu durante uma cobertura da Copa do Mundo na Alemanha, em 2006, de um ataque cardíaco.

"Eu cheguei e falei com a galera para não esconder doença, que está todo mundo no mesmo time. Se alguém tiver alguma coisa, fala antes de ficar grave, porque a gente não pode ter mais nenhum desfalque. [...] E o Bussunda, que era o Buda, nunca tinha visto ele falar assim, disse: 'Tá maluco, meu irmão? Aqui é Copa do Mundo, você vai perder a Copa do Mundo porque machucou o joelhinho? Vou logo dizendo para todo mundo: eu escondo, sim'".

Morte do humorista

Cláudio Manoel lembrou ainda como foi o dia da morte do companheiro de trabalho. "Ele [Bussunda] passou mal em um jogo de futebol. Era verão lá, já era oito da noite, mas estava sol e fomos dormir. Só que, antes de dormir, às onze da noite, decidi ligar para o quarto dele. Nunca fiz isso na vida. E falei: 'Está tudo bem?'. 'Se me deixarem dormir, vai ficar', respondeu. Porque estava todo mundo ligando para ele", narrou o humorista.

Manoel soube do que aconteceu na manhã seguinte. "Soube depois que ele desceu às 6h30 da manhã. [...] Tinha passado mal a noite toda. Disse ao diretor de fotografia: 'Comi demais, fiquei com náusea, gases, não passei bem'. E ele [diretor] falou: 'Tu não está legal, não, vamos chamar o médico'. E o Bussunda disse: 'Vamos chamar o médico nada, eu não vou perder Copa do Mundo por causa de babaquice'". "Ele passou a noite toda negociando com a dor e o desconforto em nome de não perder a Copa do Mundo", lembrou o amigo.