Dado Dolabella lamenta uso de cigarro por Wanessa no BBB 24: 'Sucumbiu ao vício'

Companheiro de Wanessa Camargo, Dado Dolabella lamentou que ela voltou a fumar cigarros dentro da casa do Big Brother Brasil (BBB) 24. Nas redes sociais, o ator comentou sobre o uso feito pela namorada, que surpreendeu diversos internautas.

"Realmente, eu também fiquei muito triste quando a Wanessa sucumbiu ao vício do cigarro. Aqui fora, ela já tinha parado com cigarros convencionais há alguns anos, mas substituiu pelo vape", afirmou, citando o cigarro eletrônico. No entanto, ela também estava trabalhando para cortar o uso do vape.

Dado Dolabella Namorado de Wanessa Camargo "Acredito que assim como as carnes (o segundo maior vício do homem depois do sexo), o mal não tem que ser substituído, mas sim eliminado. E ela estava nessa luta de parar com o vape também".

"Sinceramente, não sei o que é pior: cigarro eletrônico ou convencional, pois o vape, como não empapuça, a pessoa acaba ingerindo uma quantidade muito maior de nicotina, substância que gera o vício, tornando a dependência química muito maior e a luta ainda mais difícil", acrescentou.

Veja também

Estresse do confinamento

Conforme Dado, que ficou confinado na 1ª edição de A Fazenda, em 2009, explicou que o confinamento causa estresse e faz surgir o desejo de fumar.

"Piorando a situação, (ela está sob) a pressão de um reality. Eu, graças a Deus, consegui me liberar de todos os vícios. Fumados ou ingeridos. Nem álcool eu bebo mais. E, assim como eu consegui, acredito muito na evolução das pessoas. Portando, menos julgamentos e mais compaixão", concluiu.