Ex-BBB Amanda Meirelles não renova contrato com TV Globo e deixa emissora

Amanda Meirelles, vencedora do BBB 23, não renovou seu contrato com a TV Globo. Após vencer o reality show, a médica ganhou não somente o prêmio milionário, mas também um contrato de exclusividade com a emissora, que foi encerrado em janeiro. As informações são do F5, da Folha de S. Paulo.

A ex-BBB chegou a participar do quadro Bem Estar no programa Encontro algumas vezes. A atração traz informações sobre alimentação saudável e cuidados com o corpo, trazendo especialistas da área da saúde.

Segundo o F5, Amanda seria uma das apostas da Globo para o quadro de apresentadoras do Entretenimento, mas o projeto teria sido arquivado. A assessoria da médica negou a informação.

"O vínculo que existia era de cunho comercial, como participante campeã do BBB 23. Amanda Meirelles cumpriu o prazo natural e finalizou em janeiro deste ano. Nunca houve qualquer contrato como apresentadora da emissora", diz o comunicado.

Amanda apresenta um quadro próprio nas redes sociais, chamado "Papo Saúde", onde traz convidados de diversas especialidades da área da saúde.