Klara Castanho diz ter denunciado agressor e relembra exposição de trauma: 'Foi um pesadelo'

Dois anos depois de ter a gravidez exposta e revelar que foi sexualmente abusada, a atriz Klara Castanha relembrou o momento traumático. Em entrevista à revista Glamour, publicada nesta quinta-feira (8), a artista deu detalhes de como a história foi vazada e falou sobre as medidas legais tomadas.

O caso veio à tona em 2022 após funcionários do hospital vazarem a informação para jornalistas. "Todo o período desde o acontecido foi um pesadelo que ganhava novos desdobramentos. Eu simplesmente não queria viver aquilo. Nunca quis me pronunciar, e jamais para esconder das pessoas, e sim porque não tinha digerido o que aconteceu", comentou.

A atriz afirmou que se sentiu "extremamente vulnerável" com a exposição. "Fui obrigada a externalizar de forma muito brutal o que vivi. Achei que poderia levar para o caixão toda aquela dor e, quando fui exposta, me senti extremamente vulnerável", pontuou.

Veja também

Na época, Klara chegou a publicar uma carta aberta revelando o abuso sexual e a gravidez. No texto, ela contou que não tinha registrado Boletim de Ocorrência (BO) contra o agressor. No entanto, na entrevista com a revista, a atriz revelou que decidiu posteriormente tomar as medidas legais cabíveis. Todos os processos movidos por ela estão correndo em segredo de justiça.

"Fiz o boletim de ocorrência contra o meu agressor, porque até hoje sou muito julgada pelas pessoas que acham que não denunciei. Não o fiz imediatamente, mas denunciei. Confio muito na Justiça. Tenho provas diárias do que é a justiça dos homens e o que é a justiça divina, a qual me apego muito, porque sei que se não fosse pela minha família e pela minha fé, não estaria mais aqui", declarou.

Klara ainda contou que foi muito julgada por dar o bebê para a adoção. "Senti na pele o que é ser questionada por tomar uma decisão, o que é ser extremamente julgada por ter uma opinião. Temos um longo caminho como sociedade para respeitar nossas meninas e mulheres. Se a situação não é com a gente, a gente não tem que entender a decisão, apenas respeitar", declarou.

Relembre o caso

Em maio de 2022, o jornalista Matheus Baldi publicou nas redes sociais que Klara havia dado à luz a um bebê. O post foi excluído a pedido da atriz, mas cerca de um mês depois o assunto veio à tona após a apresentadora Antonia Fontenelle afirmar que uma celebridade de 21 anos engravidou e entregou o bebê para a adoção.

Após a repercussão do assunto, Klara se pronunciou através de uma carta aberta no Instagram, onde revelou que foi sexualmente abusada. Meses depois, ela descobriu que estava grávida. O bebê nasceu trinta dias depois da descoberta.

Uma enfermeira ameaçou contar a história para um colunista. Ainda no hospital, um jornalista entrou em contato para confirmar a informação com Klara, que pediu para ele não publicar.

Após a atriz publicar a carta aberta, o jornalista Léo Dias deu detalhes sobre o caso no site Metrópoles. A matéria foi retirada do ar com um pedido de desculpa.