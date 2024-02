Linn da Quebrada relembra episódio de preconceito na Praia do Futuro, em Fortaleza

A cantora e ex-BBB Linn da Quebrada relembrou durante participação no programa “Na Piscina com Fê Paes Leme”, do GNT, um episódio de preconceito que viveu em uma praia de Fortaleza. O episódio aconteceu em janeiro de 2020, em uma barraca na Praia do Futuro, e a artista chegou a falar sobre o assunto no X, antigo Twitter, na época.

“Esse evento é mais cotidiano do que eu gostaria. Eu estava com a minha ex-companheira e as pessoas se sentiam incomodadas pelas demonstrações afetivas que nem eram tanta coisa assim, viu gente? Eu nem sou dessas”, relatou.

Ainda na conversa com Fernanda Paes Leme, Linn comentou sobre o processo de feminização que passou, após o “BBB 22”. A artista, no entanto, ressaltou que não é vaidosa. “É um processo de feminização diante dos padrões, mas, ao mesmo tempo, eu não busquei pegar um padrão senão eu já encararia a possibilidade da frustração. Tinham melhorias, uma reforma... Fiquei felicíssima”.