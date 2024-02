Primeira festa do líder do BBB 24 tem dança burlesca e carícias entre brothers; veja resumo

A primeira festa do líder do Big Brother Brasil 2024 aconteceu nessa quarta-feira (7) e teve como tema o estilo "Burlesco", inspirado no filme "Moulin Rouge", escolhido por Fernanda. O evento contou com apresentação especial da toda-poderosa da semana, que surpreendeu até as rivais Alane e Beatriz com uma dança burlesca, e teve ainda o "aumento da temperatura" entre um dos casais da casa.

A noite foi aberta pela performance da niteroiense, que teve direito até a dançarinos. Usando um figurino brilhante, a líder dançou ao som da música "Lady Marmalade", impressionando os colegas e animando até as rivais, com quem teve embates recentemente.

Legenda: Rival ficou impressionada com dança da líder Foto: reprodução/TV Globo

Na pista, os participantes do reality show se divertiram até o início da manhã desta quinta-feira (8). Após o anúncio do fim da festa, Alane agradeceu pelo evento: "Muito obrigada, produção!".

Veja também

DRs e estratégia

Nem tudo foi diversão na primeira festa do líder desta edição. Na madrugada, Fernanda e Pitel discutiram sobre a relação de amizade entre elas e Rodriguinho. Na ocasião, a confeiteira disse que se os brothers acreditam, de fato, que ela tem atitudes erradas, então podem se afastar dela.

"Se chegar e falar: 'acho que você está indo para um enredo mal', a primeira coisa que me dá vontade é de me afastar, de chegar e falar: se você está achando isso melhor ficar longe de mim [...] Aí você: 'não importa, estou com você e ele [Rodriguinho]. Não importa o enredo, estou com vocês', mas ficou a tarde inteira falando de mim com o Bin", desabafou Fernanda.

Em resposta, Pitel sugeriu que a amiga converse com o cantor. "Não quero que você se sinta em nenhum momento idiota ou imbecil". "Mas vocês me fizeram", rebateu a líder. A assistente social questiona também por que Fernanda não comunicou o incômodo com ela. "Fale pra mim que eu paro na hora", prometeu Pitel.

Legenda: Aliadas conversam sobre relacionamento com outros amigos Foto: reprodução/TV Globo

"Não é questão de parar como se fosse uma brincadeira [...] parar não muda o que vocês acham", destacou a confeiteira. "Desde a volta do Sincerão [...] Eu não fiquei mal por ter falado. Fiquei constrangida depois que vocês demonstraram a opinião de vocês. Parecia que paguei um mico na visão de vocês", completou Fernanda.

"Sinto muito que você tenha se sentido dessa forma. Entendi o que você quis colocar. Entendi que não cabe a gente, não cabe a mim, não cabe ao Rodrigo, porque a gente sabe tanto quanto você", responde Pitel.

Ainda durante a festa, Rodriguinho desabafou com a assistente social sobre a relação com Fernanda:

"Quero que se dane como ela [Fernanda] se sente, estou preocupado como eu estou me sentindo com isso, porque eu não errei". "Pediu opinião, eu dei", concordou Pitel.

"A unidade não existe mais, existe a amizade eu e você. Não vou falar de jogo mais. Ela, para mim, é igual a Alane agora", comentou o pagodeiro. "Alane ainda ri mais pra mim do que ela. Ainda brinca mais comigo do que ela", completou o brother.

Brother entrega preservativo para casal

Legenda: Casal esquentou as carícias e seguiu para quarto da casa Foto: reprodução/TV Globo

Giovanna e MC Bin Laden se beijaram na pista de dança e levaram as carícias para o Quarto Gnomo. "Você é quente", disse o funkeiro para a sister. Sem estarem cobertos pelo edredom, os dois continuaram os beijos.

Em seguida, Rodriguinho decidiu deixar o cômodo, reclamando: "ficar ouvindo esses estalos..." Na sala, o cantor comentou sobre a situação com outros brothers. "Acho bem desnecessário".

"Amanhã eu vou falar com Giovanna, porque ela é minha amiga e eu falo mesmo", respondeu Michel. "Não fala nada não", sugeriu o pagodeiro. "Se eu for dormir e tiver ainda, eu vou falar", afirmou o professor.

Momento depois, Michel pediu para Yasmin ir atrapalhar o casal. A sister chegou a abrir a porta do quarto, mas logo retornou para a sala. "Está um em cima do outro", contou. "Não gosto dessas coisas", continuou o educador.

"Deixa namorar", disse Wanessa. "Aqui não é lugar de namorar", respondeu o brother. "Lógico que é. Tem camisinha ali...", comentou a cantora.

Legenda: Brother se mostrou incomodado com atitude do casal Foto: reprodução/TV Globo

Em seguida, Michel pegou um dos preservativos e levou até o quarto, onde entregou para o casal. "Trouxe para vocês", disse. "Está doido?", reagiu Bin.