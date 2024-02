Disney anuncia 'Moana 2' com teaser, foto e data de estreia; veja

A Disney divulgou, nesta quarta-feira (7), o primeiro teaser de "Moana 2", confirmando que a franquia da animação ganhará uma continuação ainda neste ano.

De acordo com o anúncio, publicado nas redes sociais do estúdio, a segunda parte da história chegará aos cinemas dos Estados Unidos no dia 27 de novembro. A data de lançamento no Brasil ainda não foi divulgada.

Na prévia, Moana aparece numa praia, tocando sua concha, se preparando para uma nova aventura no mar, após receber um chamado inesperado de seus ancestrais. Acompanhada de Maui e de uma nova tripulação de marinheiros, ela deve viajar até os mares mais distantes da Oceania, em um perigoso desafio.

Veja teaser de Moana 2

O longa-metragem será dirigido por Dave Derrick Jr., um dos produtores do primeiro filme, indicado ao Oscar de melhor animação e melhor música original.

O filme foi lançado originalmente em 2016 e conquistou bilheterias dos cinemas no mundo todo.