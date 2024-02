Com emparedados, anjo e líder da semana, veja como foi o Sincerão no BBB 24

A líder da semana, Fernanda, o anjo, Matteus, e os quatro emparedados, Juninho, Isabelle, Beatriz e Alane, e a vencedora da Prova do Anjo, Fernanda, participaram do Sincerão, no BBB 24, nesta segunda-feira (5). Na dinâmica, os participantes tiveram que dar flechadas nos seus oponentes.

Além dos participantes fixos, outros quatro brothers participaram da atividade nesta semana, enquanto o restante da casa assistiu à dinâmica na sala da casa mais vigiada do Brasil. Foram eles: Raquele, Michel, Wanessa e Marcus Vinicius.

ENTENDA A DINÂMICA

O Sincerão teve início com os emparedados revelando em quem eles votaram no confessionário durante a formação do paredão no último domingo (4). Após os brothers revelarem os votos, Tadeu convidou os quatro votados a participarem do Sincerão.

RELEMBRE OS VOTOS:

Alane votou em Raquele ;

; Beatriz votou em Michel ;

; Isabelle votou em Wanessa ;

; Juninho votou em Marcus Vinicius.

A segunda etapa da dinâmica contou com um painel de bonecos dos participantes que permanecem no reality show e três flechas que deveriam ser fincadas no coração de um brother. Cada flecha representava uma motivação: joga sujo, merece meu desprezo e fraco.

Legenda: Os brothers tiveram que dar flechadas entre eles Foto: Reprodução/Globo

Cada um dos participantes convocados para o Sincerão teve a chance de escolher uma das motivações e direcionar a flecha para um dos brothers da casa.

VEJA AS ESCOLHAS:

Michel disse que Davi joga sujo;

Wanessa disse que Davi joga sujo ;

; Raquele disse que Davi joga sujo ;

; Marcus Vinicius disse que Juninho merece seu desprezo ;

; Juninho disse que Alane joga sujo ;

; Alane disse que Fernanda joga sujo ;

; Isabelle disse que Yasmin é fraca ;

; Beatriz disse que Fernanda joga sujo ;

; Matteus disse que Juninho joga sujo;

Fernanda disse que Alane joga sujo.

Michel, Wanessa e Raquele optaram por flechar Davi, afirmando que ele joga sujo. "Eu vou no Davi mesmo por jogar sujo... Eu não creio que essa proximidade que ele está tendo é natural", afirmou Michel, que não gostou de ter sido votado pelo baiano.

Já Wanessa disse que o brother lhe deu gatilhos ao falar sobre cancelamento. "Ele falou de um gatilho muito sério, que é ser cancelado lá fora... Eu vi como a Yasmin ficou, eu fiquei mexida com isso, questionando muita coisa", declarou. Ela também afirma que Davi desrespeita as mulheres da casa.

Após brigarem na madrugada desta segunda-feira (5), Alane e Juninho também trocaram ofensas durante a atividade. "Ela parece uma cantora de banda heavy metal quando ela fica nervosa. Ela grita de uma forma que me assustou ontem", comentou o motoboy. Ele também afirmou que Alane e seu quarto distorcem as falas dos outros. "O grupo Fadas começa um troço esperando você dizer alguma coisa para distorcer completamente o que você diz", pontuou.

Já Alane relembrou a briga que teve com Fernanda na semana passada. "Quando eu me olho no espelho todos os dias, eu lembro do que a Fernanda falou para mim na academia e isso me machuca e me dói", declarou. Já a líder afirmou que a paraense distorce as falas.

"Eu acredito que ela converge as nossas falas para os interesses dela. Eu acredito que ela faz isso com muito talento mesmo, de verdade. Ela pega o que a gente fala e consegue fazer isso virar uma pauta e motiva a casa em função disso", argumentou.

SEGUNDA RODADA

Na segunda rodada, os brothers tiveram que flechar a pessoa que mais incomoda na casa.