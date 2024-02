Enquete BBB 24: parcial aponta quem deve sair do reality show

Juninho deve ser o próximo eliminado do Big Brother (BBB) 24, conforme aponta parcial da enquete do Diário do Nordeste. No sétimo paredão, formado também por Alane, Beatriz e Isabelle, acontece o retorno da votação para eliminar.

Legenda: Enquete parcial aponta que Juninho deve ser eliminado Foto: Reprodução

O motoboy registra a maior quantidade de votos, 12.046, representando 79,9% do total. Em seguida, estão Alane com 12,8% (1.927), Beatriz com 4,8% (723) e Isabelle com 2,6% (387).

Vote na enquete

inter@

O eliminado será revelado na terça-feira (6). A votação na enquete do Diário do Nordeste não interfere na votação oficial.

Veja também

Como foi a formação de paredão

Antes de começar a votação da casa, o anjo Matteus, além de estar imune, deu o colar para Deniziane. Davi também ficou imune por ter atendido ao Big Fone. Já a líder Fernanda indicou Beatriz para enfrentar a berlinda.

Divididos por Davi com pulseiras vermelhas, após ordem do Big Fone, a casa teve dois grupos: Quarto Gnomo fez uma votação aberta no grupo rival, enquanto o grupo sem pulseira foi para o Quarto Fada, também em votação aberta. Depois, todos foram ao confessionário e escolheram pessoas do próprio grupo para ir ao Paredão.

Por fim, quatro confinados disputaram a prova Bate e Volta: Alane, Juninho, Isabelle e Marcus Vinícius.

O comissário de bordo venceu a prova do domingo tendo sido salvo do paredão. Alane, Isabelle e Juninho se juntaram a Beatriz na berlinda e formaram o sétimo paredão.