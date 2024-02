Quem ganhou a Prova do Anjo no BBB 24? Veja como foi a dinâmica deste sábado (3)

A Prova do Anjo do BBB 24 aconteceu neste sábado (3) e foi vencida por Matteus. Ele está imune e poderá livrar uma pessoa do Paredão neste domingo (4).

Após sorteio, apenas oito brothers participaram da Prova do Anjo: MC Bin Laden, Alane, Marcus Vinicius, Leidy Elin, Yasmin, Beatriz, Matteus e Michel. Eles tinham que percorrer um circuito de uma marca de cervejas no menor tempo possível.

Alane foi eliminada logo no começo da prova ao usar as mãos - e não os pés - para mover a bicicleta usada para seguir no percurso. Ela é uma das quatro participantes que estão na Mira da Líder Fernanda, junto com Deniziane, Yasmin e Beatriz.

Castigo do Monstro

O Anjo da Semana Matteus escolheu Pitel e Juninho para o quarto Castigo do Monstro da temporada.

Os integrantes da dupla deverão se vestir de magos. Quando tocar a música, os dois irão para o gramado da casa. Além disso, cada um perdeu 300 estalecas. Pitel, que estava no VIP, foi direto para Xepa.