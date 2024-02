Festa do BBB 2024 tem beijo entre Bin Laden e Giovanna e provocações a líder Fernanda

O beijo entre Bin Laden e Giovanna, as provocações à líder Fernanda e a animação de Rodriguinho no show do seu amigo Thiaguinho, atração única, marcaram a oitava festa do BBB 2024. A festa ocorreu minutos após Fernanda indicar quatro participantes que estão em sua mira para voto: Beatriz, Deniziane, Yasmin e Alane.

Durante a noite, os brothers e sisters curtiram sucessos de Thiaguinho como "Falta Você”, "Ousadia & Alegria" e "Sou o Cara pra Você".

Durante a música "Vencedor", enquanto os brothers curtiam, Thiaguinho interagiu falando: "E o braço?". Nesse momento, Beatriz - que foi colocada na mira por Fernanda e havia trocado farpas com a líder no programa ao vivo antes da festa - mostrou o pulso, com a pulseira do Na Mira do Líder, para Fernanda, gerando um climão.

Mas, a líder, neste momento, não esboçou nenhuma reação. Na sequência, Juninho a abraçou e a sister o agradeceu.

Legenda: Beatriz provoca Fernanda Foto: Reprodução Globo

Depois, assim que Thiaguinho encerrou o show, Fernanda se despediu dos brothers e foi para o quarto do Líder. "Vou entrar, zero vontade de ficar aqui".

Beijo entre Bin Laden e Giovanna

Após o show, os confinados curtiram a festa na pista de dança e em um conversa Bin Laden, que há dias já tentava beijar Giovanna, questiona a sister sobre o desejo dela de beijá-lo ou não. "Eu não sei o que você quer, tá ligado?", explica o cantor.

A nutricionista, porém, afirmou que já havia dito o que quer. Depois, Leidy Elin entrou na conversa e incentivou os dois a se beijarem: "Vocês não vão casar, não tem nada disso".

Eles, então, se beijam e os demais brothers gritam, comemoram e posam atrás da dupla.

Rodriguinho dançou?

E o show de Thiaguinho fez até Rodriguinho fazer coreografia. O pagodeiro que nas festas do BBB costuma passar boa parte do tempo sentado – postura que até já incomodou alguns brothers e também o público, não poupou esforço nas apresentação de Thiaguinho, que é declaradamente um grande amigo de Rodriguinho.

Além disso, no show Thiaguinho cantou "Vamo que Vamo" música escrita por Rodriguinho. O pagodeiro fez a coreografia de "Falta Você" e na música "A Amizade É Tudo" , mesmo sem interagir com o músico, ele cantou abraçado com o amigo.