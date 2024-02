BBB 24: Big Fone tem horário alterado; veja que horas vai tocar

O apresentador Tadeu Schmidt anunciou durante a exibição do BBB 24 nesta sexta-feira (2), que houve uma mudança na dinâmica da semana. O Big Fone, que iria tocar durante a transmissão do programa no domingo (4), agora irá tocar às 18h20 do mesmo dia.

Na quinta-feira (1º), a dinâmica da semana foi apresentada por Tadeu antes da prova do líder. Ele revelou que o Big Fone tocará pela segunda vez e quem atender ficará imune e dividirá a casa em dois grupos. O líder fica fora da divisão.

Inicialmente, o apresentador havia anunciado que o telefone mais temido e também mais desejado pelos brothers iria tocar durante a exibição do programa, após o Fantástico e antes da formação do paredão. Com a mudança, o Big Fone tocará no início da noite.

O momento será exibido na TV Globo. Tadeu também confirmou que o resto da programação da semana segue intacto.