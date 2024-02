Com Big Fone e paredão quádruplo, confira o dinâmica desta semana no BBB 24

A nova semana no BBB 24 conta com Big Fone e uma dinâmica específica para o "Na Mira do Líder". A Prova do Líder acontece nesta quinta-feira (1º) com todos os participantes jogando, menos Giovanna, porque está com o pé quebrado. Após a dinâmica, o vencedor deve escolher os participantes do VIP e da Xepa.

Na sexta-feira (19) conta com o "Na Mira do Líder", quando o vencedor da prova de hoje deve escolher quatro brothers para estarem na mira do paredão. A Prova do Anjo ocorre no sábado (3), sendo um anjo autoimune e um imunizado.

Já no domingo (4), o Big Fone toca ao vivo. Quem atender, fica imune e divide a casa em dois grupos. O líder fica fora da divisão.

Formação de Paredão

O paredão será quádruplo, sendo formado no domingo. O anjo autoimune pode imunizar outro participante, enquanto o líder manda uma pessoa para o paredão. A casa vota, seguindo a divisão feita pelo Big Fone. Será feito um voto aberto e outro fechado.

Voto aberto (2 emparedados)

Grupo1 vota no Grupo 2

Grupo 2 vota no Grupo 1

Voto fechado (2 emparedados)

Grupo 1 vota entre si

Grupo 2 vota entre si

Após a votação, quatro pessoas jogam o Bate e Volta, e apenas uma pessoa se salva.

