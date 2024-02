Fernanda pede desculpa à família de Alane por briga no BBB 24

Fernanda, participante do BBB 24, pediu desculpas para a família de Alane após brigar com a paraense na casa mais vigiada do Brasil. A declaração foi feita durante o Raio-X desta quinta-feira (1º).

"Houve um destempero muito grande", iniciou a sister. Em seguida, ela relembrou a situação, afirmando que a paraense se aproveitou do conflito.

"Com relação ao que aconteceu na academia, ela fez realmente uma volta porque foi muito específico, sabe? Levantei a perna, ela falou da minha perna e eu falei da dela, tipo, como mole. Fez isso virar uma situação... porque geralmente ela faz isso", declarou.

"É uma menina que tá aqui pra aparecer, tá aqui para se mostrar. Óbvio que ela vai fazer isso com muito talento, também", acrescentou. "Eu não deveria ter me descontrolado. Eu tenho pelo menos 10 anos a mais que ela e realmente me envergonho por isso, porque não me coloquei no meu lugar. Deveria entender que é uma menina", pontuou.

Antes de encerrar o depoimento, Fernanda pediu desculpas à família de Alane. "Desculpa a família dela, todo mundo. Desculpa a minha família e aos meus filhos. Realmente isso aconteceu e ela se aproveitou, fez uma volta. cresceu. Enfim, não era o que deveria ter acontecido"

Veja o depoimento completo

Entenda o conflito entre Fernanda e Alane

Fernanda e Alane brigaram na última quarta-feira (31) durante uma conversa sobre votos no paredão. O conflito teve início na academia, quando Fernanda criticou MC Bin Laden por ter tentado mediar uma resolução entre ela e Alane.

As duas estão brigadas desde a semana passada, após Fernanda votar na paraense durante a formação do paredão. Na academia, Alane se envolveu na conversa entre Fernanda e Bin e criticou a postura da carioca.

"Se você não se arrepende de ter mentido, é um problema seu e do seu caráter", declarou Alane. "Você não precisa usar essa roupinha bonitinha de frufru, meu amor. Você está toda vestida", rebateu Fernanda.

"Eu não estou vestida, eu sou assim. Eu ser assim te incomoda?", pergunta Alane. "Tá meio molenguinha aí. Tá precisando fazer exercício, mais do que ficar malhando a língua", disparou Fernanda.

A paraense não gostou do comentário e criticou a carioca por ter falado do seu corpo. "Eu não sou amiga de gente que julga o corpo das pessoas dessa forma", afirmou Alane. "Está incomodada?", perguntou Fernanda. "Eu jamais julgaria o seu corpo!", respondeu a bailarina.

"Não vou bater palma para palhaça!", fala Fernanda. Alane se levanta, aponta o dedo para a sister e grita: "Você me respeita! Você me respeita! Eu não vou falar do seu corpo". "Está gritando por quê? Quer chorar, chora bonequinha. Mostra o seu desespero!", disparou Fernanda.