Festa do BBB 24 tem briga entre Davi e Bin Laden e selinho inesperado; veja resumo

Gloria Groove e Xanddy foram as grandes atrações da festa do BBB 24, iniciada nessa quarta-feira (31). O clima de alegria, no entanto, não durou muito, e uma nova briga movimentou a casa, já na madrugada desta quinta (1º).

A treta começou quando Davi ouviu Lucas Henrique citando o seu nome durante uma conversa e resolveu tirar satisfação. Durante a discussão, o baiano foi chamado de falso e rebateu acusando o professor de fofoqueiro. MC Bin Laden se envolveu na confusão para defender o aliado.

Durante a briga, Davi chamou o funkeiro de manipulador e Bin se descontrolou, partindo para cima do motorista de aplicativo. Ainda na troca de ofensas, o baiano chamou Lucas de "calabreso", deixando a casa confusa.

Selinho

De volta à pista de dança, MC Bin Laden conversou com Giovanna sobre a confusão. O foco da conversa, no entanto, mudou, e o funkeiro perguntou sobre a possibilidade de os dois ficarem. "Não quero formar casal", avisou a nutricionista. O cantor insistiu nas investidas e acabou ganhando selinhos.

Além disso, Leidy Elin confessou para MC Bin Laden que deu um selinho em Juninho.