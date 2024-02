Banda Slipkot é confirmada como atração principal no Knotfest Brasil 2024

A banda estadunidense Slipknot é a primeira atração confirmada no festival de metal Knotfest. O evento acontece nos dias 19 e 20 de outubro em São Paulo.

Celebrando 25 anos de carreira, o grupo se apresentará nos dois dias do festival, que acontecerá no Allianz Parque.

Veja também

A pré-venda terá início na quinta-feira (1º). Já as vendas gerais começam no início no dia 2 de fevereiro.

Segundo as redes sociais do evento, o line-up completo com todas as bandas será revelado em breve.

Sobre Slipkot

Slipknot é uma banda estadunidense de nu metal, estilo que explodiu nos Estados Unidos no fim dos anos 1990. O grupo é conhecido pelos shows enérgicos e por seus integrantes usarem máscaras.

Alguns dos discos da banda são "Slipknot" (1999), "We Are Not Your Kind" (2019) e "The End, So Far" (2022).