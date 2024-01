‘Todos menos você’ é inspirado em Shakespeare? Conheça cinco filmes que são releituras de clássicos

A comédia romântica "Todos Menos Você" chegou aos cinemas brasileiros, na última quinta-feira (25), causando burburinhos e novas trends no TikTok — como a dancinha ao som da música Unwritten, de Natasha Bedingfield. Para os fãs de um romance com a cara dos filmes dos anos 2000, o longa estrelado por Sydney Sweeney e Glen Powell foge da linha de romances juvenis e colegiais.

Entregando química e diversão, o enredo se inspira na peça "Muito Barulho por Nada", de William Shakespeare. Com publicação de 1598, o clássico narra a história de Beatriz e Benedicto. Ambos inteligentes e espirituosos, não conseguem conter as farpas quando estão juntos.

Como uma forma de tentar reduzir as brigas e brincar com os dois, os amigos de cada um decidem pregar uma peça: dizendo para Beatriz que Benedito está apaixonado por ela, e falando para Benedito que Beatriz está apaixonada por ele. Quando eles acham que o outro está apaixonado, acabam reduzindo as brigas e ficando juntos.

Em "Todos Menos Você", dirigido por Will Gluck, a história não é tão diferente. Os amigos dos personagens Bia e Ben tentam "juntar" a dupla com a mesma estratégia usada na peça shakespeariana. A justificativa para tal tática é tentar salvar um casamento em que os dois são convidados. O resto é história.

Para quem gosta de filmes inspirados em clássicos, o Diário do Nordeste organizou uma lista com cinco filmes que seguem a mesma linha deste.

Conheça 5 filmes inspirados em clássicos

As Patricinhas de Beverly Hills

Bonita, inteligente e rica, com uma casa confortável e disposição alegre. Assim é descrita Emma Woodhouse logo no início do livro "Emma" (1815), de Jane Austen, que é conhecida por gostar de bancar a casamenteira, interferindo na vida romântica das pessoas ao redor. Nessa brincadeira, ela causa muita confusão, deixando de ver que o amor da vida dela estava bem ao lado, sendo um grande amigo da família, Mr.Knightley.

Assim como Emma, a protagonista de "As Patricinhas de Beverly Hills" (1995), Cher Horowitz (Alicia Silverstone), vai causando muito alvoroço ao decidir fazer boas ações e tomar para si o cargo de "cupido" do colégio. Na trama, Josh Lucas (Paul Rudd) é o equivalente ao Mr.Knightley, sendo a presença constante ao longo do filme que apenas ao final, ela percebe ser a pessoa certa para ela.

No livro, Emma tem uma "protegida", que se chama Harriet. Já no filme, a tímida Tai Frasier (Brittany Murphy) ocupa esse lugar ao lado de Cher.

10 Coisas Que Eu Odeio em Você

O filme "10 Coisas Que Eu Odeio em Você" (1999) é uma releitura do clássico "A Megera Domada", escrita por William Shakespeare em 1594. Na peça, um mercador rico coloca a condição de que a filha mais nova, chamada Bianca, só pode se casar depois que a mais velha, Katherine, encontrar alguém. Com isso, a caçula busca alguém para ficar com a irmã, a fim de conseguir se casar.

Como no livro, a protagonista do filme, Kat (Julia Stiles) tem uma personalidade forte que espanta os pretendentes. Para a irmã Bianca (Larisa Oleynik), que é uma estudante popular da escola dela, começar a namorar, ela precisa fazer com que Kat também esteja um relacionamento. O personagem Patrick Verona (Heath Ledger) aceita tentar a armadura de gelo de Kat em troca de dinheiro.

No entanto, mais do que um drama sobre romance e subornos, o filme fala sobre as inseguranças de ser adolescente e de estar gostando de alguém pela primeira vez.

O Diário de Bridget Jones

O filme "Diário de Bridget Jones" (2001) é a releitura mais evidente do livro "Orgulho e Preconceito" (1813), de Jane Austen, tendo inclusive a atuação de Colin Firth, que interpreta o Mr.Darcy na minissérie da BBC de "Orgulho e Preconceito", de 1995.

No clássico, Elizabeth Bennet tem uma terrível primeira impressão de Mr.Darcy e passa a odiá-lo pelo preconceito que ele parece ter com a família dela. No entanto, ele a pede em casamento, declarando o amor. Após altos e baixos, os dois terminam juntos.

O filme com Bridget Jones (Renée Zellweger) não é muito diferente. Assim como Elizabeth, ela inicia não gostando de Mark Darcy (Colin Firth), e passa a se envolver com o mulherengo Daniel Cleaver (Hugh Grant), que é equivalente ao Mr.Wickham, no livro. No fim, ela percebe que gosta dele, e os dois ficam juntos.

A Mentira

Em "A Mentira" (2010), a referência ao clássico "A Letra Escarlate" (1850), de Nathaniel Hawthorne, é bastante evidente. Além da protagonista Olive (Emma Stone) narrar em diversos momentos a história de Hester Prynne, uma jovem que tem uma relação fora do casamento em meio a uma comunidade muito puritana, ela também aceita ter um "destino" como a da mulher que cometeu adultério.

No livro, Hester é obrigada a usar a letra A em todas as roupas, pelo adultério, por ter a criança e não revelar o nome do amante. Já no filme, Olive passa a ser chamada de fácil — e outros insultos pejorativos, após circular pela escola dela falsos rumores de que teria transado com rapazes. Inicialmente, Olive tenta negar, mas ao perceber que seus esforços eram indiferentes, decide assumir o papel dado pela mentira e usa também a letra A nas roupas.

O Rei Leão

O filme de animação da Disney, "O Rei Leão" (1994), tem diversos detalhes da narrativa inspirados em "Hamlet", peça escrita por William Shakespeare em 1600. Na animação e na peça, o príncipe do reino sofre com a perda da morte do pai, morto pelo tio que chega ao poder como novo rei. Em ambos, o fantasma do pai do protagonista aparece para deixar um recado ao filho.