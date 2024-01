Ryan Gosling lamenta após Margot Robbie ficar fora da lista do Oscar

O ator Ryan Gosling lamentou o fato de a atriz Margot Robbie ter ficado de fora da lista do Oscar, divulgada na terça-feira (23). O artista foi indicado na categoria “melhor ator coadjuvante” por seu papel no filme “Barbie”, assim como America Ferrera. No entanto, Margot, que protagoniza o longa-metragem, e a diretora Greta Gerwig não estão na lista.

Veja também

“Não existe filme da Barbie sem Greta Gerwig e Margot Robbie, as duas pessoas mais responsáveis por este filme que fez história e é mundialmente celebrado. Nenhum reconhecimento seria possível para qualquer pessoa no filme sem seu talento, coragem e genialidade”, disse Ryan em comunicado.

“Dizer que estou decepcionado por elas não terem sido indicadas em suas respectivas categorias seria um eufemismo”, completou.

A premiação do Oscar está prevista para acontecer em 10 de março.