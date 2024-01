Oscar 2024: onde assistir os filmes indicados ao prêmio

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou os indicados ao Oscar 2024 na manhã desta terça-feira (23). Alguns dos filmes ainda não estrearam nos cinemas brasileiros, outros estão em cartaz e há também produções já disponíveis nas plataformas de streaming.

A 96ª edição da cerimônia do Oscar acontece no dia 10 de março, no Dolby Theater, em Los Angeles, e quem é fã do universo cinematográfico costuma maratonar os indicados ao prêmio. A seguir, confira uma lista de onde assistir as produções.

ONDE ASSISTIR FILMES INDICADOS AO OSCAR

NETFLIX

A Incrível História de Henry Sugar (Indicado na categoria "Melhor Curta-Metragem");

American Symphony (Indicado na categoria "Melhor Canção Original");

A Sociedade da Neve (Indicado nas categorias "Melhor Filme Internacional" e "Melhor Cabelo e Maquiagem");

El Conde (Indicado na categoria "Melhor Fotografia");

Maestro (Indicado nas categorias "Melhor Som", "Melhor Cabelo e Maquiagem", "Melhor Fotografia", "Melhor Roteiro Original", "Melhor Ator", "Melhor Atriz" e "Melhor Filme");

Nimona (Indicado na categoria "Melhor Animação");

Nyad (Indicado nas categorias "Melhor Atriz" e "Melhor Atriz Coadjuvante");

Rustin (Indicado na categoria "Melhor Ator");

The After (Indicado na categoria "Melhor Curta-Metragem").

HBO Max

Homem-Aranha: Através do Aranhaverso (Indicado na categoria "Melhor Animação")

Barbie (Indicado na categoria "Melhor Ator Coadjuvante", "Melhor Atriz Coadjuvante", "Melhor Canção Original", "Melhor Design de Produção", "Melhor Roteiro Adaptado", "Melhor Figurino" e "Melhor Filme").

Prime Video

Golda: A Mulher de Uma Nação (Indicado na categoria "Melhor Cabelo e Maquiagem").

Para aluguel

Oppenheimer (Indicado nas categorias "Melhor Direção", "Melhor Ator", "Melhor Ator Coadjuvante", "Melhor Atriz Coadjuvante", "Melhor Roteiro Adaptado", "Melhor Trilha Sonora", "Melhor Som", "Melhor Cabelo e Maquiagem", "Melhor Figurino", "Melhor Montagem", "Melhor Fotografia" e "Melhor Filme");

Napoleão (Indicado nas categorias "Melhor Design de Produção", "Melhor Figurino" e "Melhor Efeitos Visuais").

Star+

Resistência (Indicado nas categorias "Melhores Efeitos Visuais" e "Melhor Som");

Flamin’ Hot: O Sabor que Mudou a História (Indicado na categoria "Melhor Canção Original").

Disney+

Elementos (Indicado na categoria "Melhor Animação");

Guardiões da Galáxia Vol. 3 (Indicado na categoria "Melhores Efeitos Visuais");

Indiana Jones e a Relíquia do Destino (Indicado na categoria "Melhor Trilha Sonora");

A Última Loja de Consertos (Indicado na categoria "Melhor Documentário em Curta-Metragem").

Apple TV+

Assassinos da Lua das Flores (Indicado nas categorias "Melhor Direção", "Melhor Atriz", "Melhor Ator Coadjuvante", "Melhor Trilha Sonora", "Melhor Canção Original", "Melhor Design de Produção", "Melhor Figurino", "Melhor Montagem", "Melhor Fotografia" e "Melhor Filme").

Paramount+

The Eternal Memory (Indicado na categoria "Melhor Documentário");

The ABC’s of Book Banning ((Indicado na categoria "Melhor Documentário em Curta")

Em cartaz nos cinemas

Godzilla Minus One (Indicado na categoria "Melhores Efeitos Visuais");

Os Rejeitados (Indicado nas categorias "Melhor Ator", "Melhor Atriz Coadjuvante", "Melhor Roteiro Original", "Melhor Montagem" e "Melhor Filme";

Segredos de Um Escândalo (Indicado na categoria "Melhor Roteiro Original);

Anatomia de Uma Queda (Indicado nas categorias "Melhor Atriz", "Melhor Roteiro Original, "Melhor Montagem", "Melhor Direção" e "Melhor Filme".

Em breve nos cinemas