Que horas é a Prova do Anjo hoje? Veja detalhes

Com inúmeras rivalidades movimentando o jogo, os participantes do Big Brother Brasil 24 terão que se esforçar para conquistar mais uma semana na casa. Para garantir a permanência no reality, a principal alternativa é vencer a Prova do Anjo, disputada neste sábado (3).

De acordo com a dinâmica da semana, o ganhador não poderá ser votado pelos companheiros de confinamento ou indicado pelo líder, e ainda terá o poder de imunizar outro brother.

QUE HORAS É A PROVA DO ANJO NO BBB 24?

O exato horário em que os brothers disputarão a imunidade ainda não foi divulgado, mas, segundo agenda publicada pelo Gshow, a Prova do Anjo deverá ocorrer no período da tarde.

Até então, não há informações sobre o formato da competição, nem sobre quantos participantes serão incluídos na disputa.