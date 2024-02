BBB 24: Prova do Líder coloca Fortaleza como estado e vira meme

A Prova do Líder de quinta-feira (1º) do BBB 24 virou meme nas redes sociais após colocar Fortaleza como estado. Internautas reagiram ao erro nas redes sociais.

A dinâmica contou com barracas de cachorro-quente que representavam estados brasileiros. Para disputar a prova, os participantes foram divididos em três batalhões, com seis pessoas cada.

Os brothers de cada grupo disputaram a primeira etapa entre si. Na fase, os jogadores escolheram uma das barracas, onde cada uma delas tinha uma receita diferente de cachorro-quente.

Ao todo, eram seis barracas e cada uma representava um estado brasileiro. No entanto, Fortaleza, que é a capital do Ceará, estava entre os estandes e virou piada entre os internautas. As outras cinco barracas eram de Paraná, Pernambuco, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.

