Quem ganhou a Prova do Líder do BBB 24? Veja como foi a sétima disputa do reality show

Fernanda venceu a sétima prova do líder, que aconteceu na noite desta quinta-feira (1º), no Big Brother Brasil (BBB) 24. A prova exigiu agilidade e sorte dos participantes. Nesta semana, todos os participantes disputam a dinâmica, com exceção de Giovanna, que está com o pé machucado.

Além de uma semana no VIP e a liderança, a vencedora também poderá indicar um participante durante a formação do paredão de domingo (4). Durante o programa, também foram definidos os integrantes do VIP e da Xepa.

COMO FOI A PROVA

A prova teve início com a divisão de três baterias na sala da casa mais vigiada do Brasil. Os grupos foram definidos através de sorteio.

Confira a divisão:

PRIMEIRA BATERIA

Yasmin

Marcus Vinicius

Fernanda

Bin

Lucas Henrique

Michel

SEGUNDA BATERIA

Isabelle

Davi

Leidy Ellen

Wanessa

Matteus

Rodriguinho

TERCEIRA BATERIA

Deniziane

Allane

Beatriz

Juninho

Raquele

Giovanna Pitel

PRIMEIRA ETAPA DA PROVA

Os participantes de cada bateria disputaram entre si a primeira etapa da prova. Na fase, cada jogador escolheu uma barraca de cachorro-quente. Cada estande tinha uma receita do alimento.

O brother ou a sister de cada barraca precisou montar um cachorro-quente gigante de acordo com as instruções disponíveis na barraca. O primeiro a montar corretamente e apertar o botão se classificava para a última fase. O restante dos participantes foi eliminado.

Veja quem venceu em cada bateria:

Primeira bateria: Fernanda

Segunda bateria: Wanessa

Terceira bateria: Beatriz

SEGUNDA ETAPA

Fernanda, Wanessa e Beatriz passaram para a segunda e última etapa. Na fase, as participantes tinham que escolhem entre seis geladeiras. Vencia a prova quem escolhia a geladeira que tinha um pacote de salsichas dentro.

Fernanda foi a primeira a escolher e optou pela geladeira quatro. Ao abrir o eletrodoméstico, ela encontrou o pacote. Portanto, Fernanda se tornou a líder da semana.

Última liderança

A última liderança foi de MC Bin Laden, que venceu uma prova de memória na última quinta-feira (25). Em sua liderança, Bin colocou quatro pessoas "Na Mira do Líder": Isabelle, Davi, Wanessa Camargo e Rodriguinho.

O Paredão foi formado no domingo (28). MC Bin Laden indicou Isabelle, sem chance de Bate e Volta. Além dela, também foram para a berlinda Alane, Juninho e Luigi. Porém, Luigi foi o sexto eliminado com 7,29% da média dos votos para ficar.