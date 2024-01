Quem ganhou a Prova do Líder do BBB 24? Veja como foi sexta disputa do reality show

A sexta prova do líder ocorreu, na noite desta quinta-feira (25), no Big Brother Brasil (BBB) 24. A prova exigiu inteligência e memória dos participantes. Os brothers e sisters participaram de um quiz, de uma marca de eletrodomésticos. MC Bin Laden venceu a prova após acertar cinco perguntas do jogo.

O vencedor garante uma semana no VIP e a liderança. O participante que vencer a prova desta semana também colocará quatro pessoas "Na Mira do Líder". Além disso, ele também vetará alguém da próxima liderança.

Assim, terá o poder de indicar um participante durante a formação do paredão de domingo (28). Ainda durante o programa desta noite, depois da prova, também serão definidos os integrantes do VIP e da Xepa.

Como foi a prova do líder

A Prova do Líder desta semana é um quiz de perguntas e respostas. Vence quem fizer cinco pontos primeiro. O vencedor também será premiado com R$ 80 mil reais.

Na primeira rodada, Beatriz, Davi, Deniziane, Giovanna, Isabelle, Juninho, Leidy Elin, Lucas Henrique, Luigi, MC Bin Laden, Raquele, Rodriguinho, Wanessa e Yasmin acertaram e ganharam um ponto.

Já na segunda rodada, os brothers que premiaram foram: Alane, Beatriz, Davi, Deniziane, Fernanda, Pitel, Leidy Elin, Lucas Henrique, Matteus, MC Bin Laden, Rodriguinho, Wanessa e Yasmin.

Davi, Fernanda, Pitel, Isabelle, Juninho, Leidy Elin, Lucas Henrique, Luigi, Marcus Vinicius, Matteus, MC Bin Laden, Rodriguinho, Wanessa e Yasmin pontuaram na terceira rodada.

Na quarta rodada, Beatriz, Fernanda, Giovanna, Isabelle, Juninho, Leidy Elin, Lucas Henrique, Marcus Vinicius, MC Bin Laden, Michel e Raquele pontuaram. Leidy Elin, Lucas Henrique e MC Bin Laden empataram com quatro acertos, cada.

MC Bin Laden foi o único dos três empatado a acertar e se tornou o sexto líder da edição 24.

Última liderança

A última liderança foi de Rodriguinho, que venceu uma prova de três etapas envolvendo sorte, concentração e agilidade. O Paredão começou a ser formado no domingo (21).

O líder Rodriguinho indicou Alane direto ao paredão e, em seguida, a casa iniciou a votação no confessionário, que mandou Vinicius com quatro votos. Além deles, também estiveram na berlinda Marcus Vinicius, Pitel e Luigi.

No entanto, após a votação do público, Vinicius foi o quinto eliminado com 9,92% da média dos votos para ficar. O resultado foi divulgado ao vivo na última terça-feira (23).