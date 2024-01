Quem ganhou a Prova do Líder do BBB 24? Veja como foi quinta disputa do reality show

O cantor Rodriguinho venceu a quinta prova do líder do Big Brother Brasil (BBB) 24 na noite deste domingo (21). A dinâmica contou com três etapas e envolveu sorte, concentração e agilidade. O vencedor garante uma semana no VIP e a liderança.

Na primeira fase, todos os participantes jogaram, divididos em dois grupos. Cada participante escolheu uma bolinha de cor diferente e oito deles foram para a segunda fase, conforme as bolinhas chegaram mais rápido no percurso da Prova do Líder.

Os finalistas da prova foram Davi, Raquele e Rodriguinho, que tiveram que montar um quebra-cabeças corretamente e apertar um botão para finalizar a prova o mais rápido possível.

Na reta final da prova, Rodriguinho conseguiu concluir a tarefa com mais rapidez, sendo seguido por Raquele e Davi.