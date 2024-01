Quem saiu do BBB 24? Vinicius é o 5º eliminado com 9,92% dos votos para ficar

Vinicius foi o quinto eliminado do Big Brother Brasil 24 com 9,92% da média dos votos para ficar. O resultado foi divulgado ao vivo nesta terça-feira (23).

Ele foi parar no paredão após ser o mais votado pela casa na última formação do paredão. Ele disputava a berlinda com Alane, Marcus Vinicius, Pitel e Luigi, que tiveram 40,85%, 20,75%, 15,96% e 12,52% dos votos, respectivamente.

O paredão formado no domingo foi quíntuplo. O líder Rodriguinho indicou Alane direto ao paredão e, em seguida, a casa iniciou a votação no confessionário, que mandou Vinicius com quatro votos.

Alane, indicada do líder, teve direito a um contragolpe e escolheu Pitel. Vinicius também ganhou um contragolpe e chamou Marcus Vinicius à berlinda. Por fim, os contragolpeados tiveram de entrar em consenso e escolher um quinto nome, que foi o de Luigi.

VEJA COMO FOI A VOTAÇÃO

Neste ano, os votos nos paredões são para ficar. Também há duas maneiras de votar: o voto único, que é por CPF, e a votação da torcida, onde é possível votar várias vezes.

O participante eliminado é aquele com o menor percentual em média entre votos da torcida e únicos.

VEJA A MÉDIA DE VOTOS

Alane

Média: 40,85%

Voto Único: 45,15%

Voto Torcida: 36,53%

Luigi

Média: 12,52%

Voto Único: 13,59%

Voto Torcida: 11,45%

Marcus Vinícius

Média: 20,75%

Voto Único: 15,94%

Voto Torcida: 25,57%

Pitel

Média: 15,96%

Voto Único: 16,47%

Voto Torcida: 15,46%

Vinicius