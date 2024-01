Veja como foi a quinta formação de paredão do BBB 24

O quinto paredão do BBB 24 formado neste domingo (21) foi quíntuplo e teve indicações diretas, votos e contragolpes. Alane, Vinicius, Marcus Vinicius, Pitel e Luigi disputam a preferência do público e o menos votado para ficar será eliminado nesta terça-feira (23).

Após a eliminação de Nizam, uma nova Prova do Líder coroou Rodriguinho. Em seguida, ele indicou Alane direto ao paredão e casa iniciou uma votação no confessionário, que mandou Vinicius com quatro votos.

Veja como os brothers votaram:

Marcus Vinicius votou em Vinicius

Vinicius votou em Marcus Vinicius

Fernanda votou em Isabelle

Isabelle votou em MC Bin Laden

Michel votou em Lucas Henrique

Luigi votou em Davi

Lucas Henrique votou em Davi

Anny votou em Vinicius

Alane votou em Vinicius

Davi votou em MC Bin Laden

Yasmin votou em MC Bin Laden

Wanessa votou em Luigi

Juninho votou em Giovanna

Giovanna Pitel votou em Marcus Vinicius

Matteus votou em Juninho

Raquele votou em Anny

Leidy Elin votou em Vinicius

MC Bin Laden votou em Marcus Vinicius

Giovanna votou em Fernanda

Beatriz votou em Lucas Henrique

Depois do resultado do confessionário, Alane, indicada do líder, teve direito a um contragolpe e escolheu Pitel. Vinicius também ganhou um contragolpe e chamou Marcus Vinicius à berlinda.

Por fim, os contragolpeados Pitel e Marcus Vinicius tiveram de entrar em consenso e escolher um quinto nome, que foi o de Luigi.