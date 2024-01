Com paredão quíntuplo e eliminação, confira o cronograma do início desta semana no BBB 24 Eliminação, prova do líder e formação de paredão dão início a uma nova semana no reality neste domingo (21)

Escrito por Redação , 23:29 - 21 de Janeiro de 2024 Atualizado às 00:48 - 22 de Janeiro de 2024