Veja divisão dos grupos VIP e Xepa na quinta liderança do BBB 24

Rodriguinho venceu a quinta prova do líder do Big Brother Brasil (BBB) 24 na noite deste domingo (21). Com a vitória, o brother colocou nove participantes no VIP, além dele próprio. Os demais foram diretamente para a Xepa (veja lista completa abaixo).

Para formar o novo VIP, o cantor disse que iria inovar em alguns nomes - já que já havia sido líder na segunda semana e escolhido amigos e aliados para a ala com mais benefícios da casa.

Confira como ficou a divisão da casa nesta semana:

VIP

- Luigi

- MC Bin Laden

- Yasmin Brunet

- Wanessa

- Giovanna Pitel

- Fernanda

- Vinicius Soares

- Juninho

- Lucas Henrique

Xepa

- Davi

- Leidy Elin

- Isabelle

- Alane

- Deniziane

- Beatriz

- Raquele

- Michel

- Giovanna

- Marcus Vinicius

- Matteus