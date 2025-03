Previsão do signo de Aquário para hoje, 31 de março

Estamos diante de uma oportunidade de recomeço. Mesmo com Mercúrio e Vênus ainda retrógrados, há espaço para dar um passo adiante, mesmo que seja pequeno. Março foi um mês pesado e arrastado, e, ainda que a primeira quinzena de abril siga com um ritmo mais lento, podemos começar a movimentar as intenções.



A segunda-feira chega com a Lua em Touro, pedindo calma e constância nos passos. É um momento de aterrar as ideias e perceber que o caminho pode ser feito com firmeza, mesmo que o movimento ainda não seja tão ágil quanto gostaríamos.



Vênus em Peixes inspira a busca por significado e conexão verdadeira. Pode ser um bom dia para refletir sobre como queremos nos relacionar com nós mesmos e com os outros. O foco está em se permitir existir plenamente, sem tentar se encaixar em expectativas alheias.



O conselho para o dia é simples: permita-se viver o momento presente sem se cobrar tanto. Esteja em contato com o que desperta alegria e significado para você. Não se apresse, mas também não se paralise. Dar um pequeno passo já é um avanço.

Signo de Aquário hoje

Aproveite o dia para desacelerar e fortalecer seus vínculos pessoais. A Lua em Touro traz um toque de paciência e perseverança, enquanto Vênus em Peixes sugere que você seja gentil consigo mesmo e com os outros. Não tenha pressa – o que precisa acontecer vai acontecer no tempo certo.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.