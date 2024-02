Wanessa Camargo diz preferir comida de outros brothers do que a de Davi e é criticada nas redes

A cantora Wanessa Camargo virou assunto nas redes sociais nesta sexta-feira (2) ao citar, no confinamento, os hábitos alimentares que tem mantido na casa. A partir de agora, com o desejo de se afastar cada vez mais de Davi, ela afirma que gostaria de comer refeições preparadas por outra pessoa dentro do programa.

O assunto surgiu durante conversa entre ela, MC Bin Laden e Juninho, quando Wanessa citou que não queria ser convidada ao VIP de Davi caso ele fosse líder em algum momento.

"Não ia me sentir bem sabendo que poderia votar nele de novo, ele me pondo no VIP", disse a artista. Segundo ela, o sentimento seria esse porque o motorista virou um alvo nas votações propostas pelo reality.

"É porque eu dei para ele o negócio da faculdade. Mas eu não quero que ele pense que ele tem que me dar alguma coisa por causa disso", reforçou ela na conversa.

Para Bin Laden, entretanto, a situação é de jogo e, assim, não seria errado ela aceitar o benefício. Porém, Juninho concordou com a cantora e disse que se incomodava com o fato de Davi cortar o cabelo dele no confinamento.

"Quando eu estava na Xepa, eu não queria ele cozinhando toda hora para mim. Eu queria que outras pessoas fizessem", disparou Wanessa. O comentário, inclusive, não pegou nada bem nas redes sociais.

"É cada coisa absurda que acontece nesse BBB. Uma mulher de 41 anos resolve participar de um reality show e não aprendeu a fazer o mínimo, sua própria comida, e ainda quer escolher quem faça!", comentou uma usuária do X, no Twitter.

Outras pessoas opinaram que a fala é sobre a necessidade de Wanessa de se sentir servida constantemente. "Talvez o caso não seja nem que ela não sabe, pode ser que ela ache que tem que ser servida, que alguém tem que fazer para ela. Não sei qual seria pior", comentou outra.