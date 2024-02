Wanessa revela voto em Davi e desconforto com brother durante conversa no BBB 24

Davi e Wanessa se reuniram na casa do BBB 24 no início desta sexta-feira (2) para conversar sobre os problemas de convivência no confinamento. A cantora já citou os problemas com o baiano em outras ocasiões e resolveu abrir o jogo sobre o voto nele e o desconforto com o brother.

O começo do diálogo foi estimulado por Wanessa, que chamou Davi. A filha de Zezé di Camargo questionou o brother sobre a última discussão protagonizada por ele na casa, envolvendo Lucas Henrique e Bin Laden.

"Vai gerando fofoca, conversa, disse me disse com meu nome e eu não gosto", confirmou Davi sobre o motivo pelo qual teria começado o embate. "Se você chegar para mim e falar: 'Davi, voto em você'. Eu vou resolver com você na hora. Se aquilo me incomodou e eu não falar na hora, é um direito meu", continuou.

Wanessa afirmou que o assunto citado por Lucas Henrique a envolvia e, portanto, a atitude de Davi não seria legal. "É incoerente. Era um assunto meu, se você pede para ele resposta, quem estava falando seu nome fui eu", rebateu ela.

Conversa sobre VIP

Em seguida, Wanessa afirmou que não se sentia à vontade para ser convidada ao VIP de Davi, caso ele fosse líder. Entretanto, o rapaz confirmou que a chamaria mesmo assim, já que o VIP possui mais opções para pessoas veganas.

Davi, então, alertou sobre Lucas Henrique. "Ontem, na festa, vi ele conversando com o Bin. Só que assim, independente de ser aliado ou não, ele passa aquela informação para o Bin, o Bin vai passar aquela informação para outras pessoas, outras pessoas vão repassar a informação. Quando chegar aos meus ouvidos, vai estar com outras tonalidades, com outros olhares, já vai ter se tornado uma fofoca muito grande", garantiu.

Já Wanessa lembrou da conversa de Davi com Yasmin sobre a carreira da modelo. O motorista anteriormente citou que as alianças no BBB podem significar julgamentos fora da casa. "Achei muito ruim, achei extremamente irresponsável a tua fala com ela, achei maldoso. Eu sei como ela ficou depois", começou a cantora.

"É um gatilho para todo mundo aqui dentro, principalmente para quem está trabalhando com isso. Meu ganha-pão é opinião pública, o dela também", ainda finalizou Wanessa sobre a questão.

Os dois citaram os gatilhos de Wanessa e as reais intenções de Davi na casa. No fim, ela disse que poderia mudar de opinião sobre as atitudes dentro do programa. "Eu estou pronta aqui para mudar minha ideia o tempo inteiro. Fiquei fechada dois dias e me fez mal", reforçou.