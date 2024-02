Quem atendeu o Big Fone neste domingo (4)? Saiba divisão de grupos para o paredão do BBB 24

Davi atendeu ao big Fone no Big Brother Brasil (BBB) 24 no início da noite deste domingo (26). Além de ter garantido a imunidade direta, o participante entregou nove pulseiras vermelhas para demais competidores, exceto o líder, que ficou de fora da escolha. Os escolhidos foram:

MC Bin Laden;

Lucas Henrique;

Juninho;

Giovanna Pitel;

Rodriguinho;

Marcus Vinícius;

Giovanna;

Leidy Elin;

Yasmin.

Segundo a dinâmica do BBB 24 divulgada na última quinta-feira (1º), as nove pessoas com as pulseiras integrarão um grupo, enquanto as nove restantes serão de outro grupo e farão parte da primeira parte do paredão deste domingo, o primeiro em que o público vota para eliminar do programa.

Veja também

Como vai funcionar o paredão?

A berlinda deste domingo terá quatro pessoas, e começa com a ação do anjo Matteus, que além de estar imune, deve dar a imunidade a mais uma pessoa. Após isso, a líder Fernanda indicará uma das quatro participantes selecionadas ao Na Mira do Líder na última sexta-feira (2).

A partir de então, a casa vota, seguindo a divisão feita pelo Big Fone. Será feito um voto aberto e outro fechado.

VOTO ABERTO (2 EMPAREDADOS)

Grupo1 vota no Grupo 2

Grupo 2 vota no Grupo 1

VOTO FECHADO (2 EMPAREDADOS)

Grupo 1 vota entre si

Grupo 2 vota entre si

Após a votação, quatro pessoas jogam o Bate e Volta, e apenas uma pessoa se salva.