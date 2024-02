Quem está no Monstro do BBB 24? Veja castigo escolhido neste sábado (3)

“Monstro Guardiões do Livro Mágico. Os castigados vão se transformar em dois magos, eles terão a missão de defender o livro mágico de todos os perigos. Quando tocar a música do Monstro, os dois deverão ir para o gramado para proteger o precioso livro. Eles deverão ficar de guarda no local até a música parar. Cada castigado perde 300 estalecas e quem estiver no VIP, vai direto para Xepa”, explicou Matteus.